RIBW Overijssel benoemt nieuwe bestuurder

Theo den Hertog is nu nog lid van de raad van bestuur bij Lister, ook een aanbieder van beschermd en begeleid wonen in de ggz. Zijn focus lag daar de afgelopen zes jaar op maatschappelijke ggz, met een belangrijke rol voor ervaringsdeskundigen. Daarnaast is Den Hertog actief binnen de branchevereniging Valente en de landelijke koplopersgroep ‘Van zorg naar gewoon leven’, binnen de ggz.

RIBW Overijssel

“Ik ben blij dat ik mij kan blijven inzetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, bij een organisatie die vooroploopt in de ontwikkeling van de maatschappelijke ggz. Het vervullen van de functie van eenhoofdig bestuurder zie ik als een mooie nieuwe uitdaging”, aldus Den Hertog.

Gerard Veger, voorzitter raad van toezicht: “Theo den Hertog is voor ons een uitstekende keuze. De organisatie staat er goed voor en heeft een sterke positie op de arbeidsmarkt. De komende jaren gaat er wel veel veranderen in de samenleving en in de zorg. Theo is bijzonder goed thuis in de sector en is de aangewezen persoon om RIBW Overijssel door de toekomstige dilemma’s heen te loodsen. De vraagstukken zijn complex en kennis van zaken is belangrijk. Ook als persoon past Theo goed bij de cultuur en de kernwaarden van de organisatie.”