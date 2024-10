Karremans komt met actieplan tegen vapes

Dat blijkt uit twee debatten met respectievelijk de Tweede en de Eerste Kamer. Karremans lijkt daarmee doordrongen van de urgentie van de vape-epidemie die zich ook in ons land heeft ontwikkeld, schrijft TabakNee.

Vapen

In debat met de Eerste Kamer op 24 september zei Karremans over de vapende jeugd: “Daar maak ik me grote zorgen over, echt hele grote zorgen. We zien dat het vape-gebruik enorm is toegenomen onder de jeugd.”

“Laat ik volstrekt helder zijn tegen de jeugd van Nederland: ga niet vapen, want het is hartstikke schadelijk. Maar er ligt natuurlijk wel een taak voor de overheid om dat op te pakken”, aldus Karremans in debat met de Tweede Kamer. Karremans komt daarom dus begin volgend jaar met een anti-vape-actieplan, dat vooral gericht zal zijn op het tegengaan van de illegale handel in vapes.

Overheidsbemoeienis

In de Eerste Kamer sprak de staatssecretaris over een balans en een ‘fine line’ tussen individuele vrijheid en overheidsbemoeienis. “Aan de ene kant de keuzevrijheid laten aan individuele consumenten en aan de andere kant als overheid – ik vind dat daar een taak voor de overheid ligt – zorgen voor een gezonde generatie en de gezondheid beschermen, zeker de gezondheid van de jeugd, want daar worden keuzes niet in volle rationaliteit gemaakt.”

Creatief

Karremans ging ook in op het feit dat de coalitie in de komende jaren sterk gaat bezuinigen op preventie. Hij blijft optimistisch en vertelde de Eerste Kamer dat hij niet iemand is die gaat sikkeneuren over de middelen die er wel of niet zijn ten opzichte van een paar jaar geleden. Met minder geld moet ik kijken hoe dingen efficiënter kunnen, hoe we creatief kunnen zijn en hoe we andere wegen kunnen bewandelen die hetzelfde of een vergelijkbaar doel realiseren.”

Een onderdeel daarvan is het opzetten van een investeringsmodel voor preventie. Daarbij worden de kosten van nu verbonden aan opbrengsten voor later. Het is niet bekend wanneer hij met een plan daarvoor komt.

Wetswijziging

Bij de behandeling van de regeling van nicotineproducten zonder tabak in de Eerste Kamer gaf Karremans ook aan dat hij bij een volgende wetswijziging bredere omschrijvingen wil gebruiken, die het mogelijk moeten maken de nicotine-industrie op voorhand de pas af te snijden. “We behandelen vandaag deze wetswijziging”, zei hij, “maar er komt alweer een nieuwe aan. Ik ben ook van plan om dit bij de volgende wat breder aan te vliegen. Dan kijken we of we een bredere kwalificatie kunnen kiezen, zodat je niet elke keer voor elk afzonderlijk product een nieuwe wetswijziging behandelt.”