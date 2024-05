Preventiebudget weggevaagd in nieuw regeerakkoord

Dat bleek vandaag tijdens het debat leefstijlpreventie in de Tweede Kamer.

Incidentele financiering

Het overgrote deel van de leefstijlpreventieprojecten is incidenteel gefinancierd. Als er geen nieuwe middelen komen, zal het overgrote deel van deze projecten verdwijnen. Daarnaast zijn er structurele middelen voor preventie, maar daar gaan vier soorten bezuinigingen overheen. Hoe die zullen uitpakken, is nu nog niet duidelijk omdat het regeerakkoord nog uit hoofdlijnen bestaat.

‘Heel erg pijnlijk’

Danielle Jansen van de NSC, vroeger sterk voorstander van preventie noemt de situatie “heel erg pijnlijk”. “Er was geen andere keuze. Er moesten keiharde maatregelen worden genomen en er moest worden gesneden in het budget. Ik weet dat er een heleboel budget verloren gaat. Er blijft nog wel iets over, hopelijk kunnen we daar nog iets mee.” CDA-Tweede Kamerlid Harmen Krul: “Er gaat 230 miljoen euro af van het preventiebeleid, er wordt 300 miljoen euro gekort op publieke gezondheid. Er blijft niets over. Accijnsverhogingen leveren geld op, die zouden echt het verschil kunnen maken.” Of dat er in zit, valt te bezien, want de antidemocratische PVV is tegen accijnsverhoging, zo liet Tweede Kamerlid Patrick Crijns weten. Voor de overige vragen verwees hij naar het nog komende coalitieakkoord waarin volgens hem meer uitwerking en cijfers komen te staan.

Publieke gezondheidszorg

Jansen benadrukte dat alle regeerpartijen bestaanszekerheid wel heel belangrijk vinden. Het maken van gezonde keuzes en minder stress zijn “hele belangrijke voorwaarden voor gezondheid.” Zo uitgelegd zou je dit ook onder preventie kunnen scharen, volgens Jansen. De nieuwe regering wil ook 300 miljoen euro bezuinigen op publieke gezondheid. Of het onderzoek naar de effecten van Chemours op de gezondheid van omwonenden kan worden voortgezet, is eveneens zeer onzeker. Er is geld voor tot eind 2025. Dit geld komt uit de subsidies voor volksziektes en ook die houden wellicht op te bestaan. Toen Tweede Kamerlid Sarah Dobbe van de SP wilde weten wat hiervan de gevolgen zijn, antwoordde Crijns: “Uw fractieleider mag daar volgende week vragen over stellen aan onze fractieleider.”