Kinderafdeling Rotterdams ziekenhuis ontruimd wegens brand

Omikron nu meest voorkomende coronavariant in Amsterdam

De omikronvariant is in Amsterdam al de meest voorkomende variant van het coronavirus. Volgens de meest recente steekproef van de GGD en Amsterdam UMC bevatte 59 procent van een partij testmonsters die dinsdag werd onderzocht de extra besmettelijke variant, die zich razendsnel verspreidt. In totaal ging het in 63 van de 106 onderzochte positieve coronatesten om omikron.