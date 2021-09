Kinderarts Hans van Goudoever benoemd tot vicevoorzitter Amsterdam UMC en decaan UvA

Van Goudoever is de opvolger van prof. dr. Hans Romijn, die eind van dit jaar met pensioen gaat. Vanaf dat moment is prof. dr. Chris Polman de voorzitter van de rvb voor beide locaties (AMC en VUmc) van Amsterdam UMC.

Van Goudoever

Van Goudoever specialiseerde zich tot kinderarts en neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis, een voormalig zelfstandig ziekenhuis in Rotterdam. Hij deed een postdoc-opleiding in Houston, Texas. In 2004 werd hij hoofd van de afdeling Neonatologie in het Sophia Kinderziekenhuis. In 2010 kwam hij naar Amsterdam, waar hij hoofd werd van zowel de afdeling Kindergeneeskunde VUmc als AMC. Twee jaar later werd hij voorzitter van de divisie Vrouw-Kind van Amsterdam UMC.

Moedermelkbank

Van Goudoever heeft tevens de Nationale Moedermelkbank opgericht. Hij droeg hiermee bij aan de gezondheid van te vroeg geboren baby’s. Als bestuurder heeft Van Goudoever zowel nationaal als internationaal brede ervaring opgedaan. Van Goudoever heeft bovendien een groot internationaal netwerk op het gebied van research en onderwijs en honderden publicaties op zijn naam. Ook begeleidde hij tientallen promovendi.