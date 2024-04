Kinderartsen slaan alarm vanwege gevaren van vapen

Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde volgens De Gelderlander.

Ziekenhuisopnames

De NVK registreert vanaf oktober 2023 zieke kinderen met klachten gerelateerd aan het gebruik van de elektronische sigaret. Bij het interne meldpunt kwamen tot nu toe vier ziekenhuisopnames binnen als ernstige geval. “Een kind belandde zelfs op de kinder-ic (intensive care) vanwege dusdanig ernstige longproblemen dat beademing nodig was”, zegt kinderlongarts Marije van den Beukel, zelf werkzaam in Haaglanden Medisch Centrum. “We bestaan als meldpunt pas kort, niet alles wordt nog gemeld. Artsen zijn al enorm druk.”

‘Artsen slaan alarm’

Bij de gevallen die poliklinisch werden behandeld, bleken kinderen te kampen met diverse klachten: hoofdpijn, concentratieverlies, wekenlang hoesten, misselijkheid, benauwdheid. Dat leidde tot schoolverzuim en het niet meer kunnen doen van sport of hobby. De NVK strijdt al jaren voor een nicotinevrije samenleving en wil ook de e-sigaret uitbannen. Honderden artsen en verpleegkundigen slaan dinsdag namens het initiatief ‘Artsen slaan alarm’ landelijk alarm over de gevaren van vapen door jongeren.

Verbod op smaakjes

Sinds 1 januari 2024 zijn e-sigaretten met smaakjes verboden. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS zei eind december, tijdens de aankondiging van het verbod: “Smaken als ‘unicorn-vanilla’ of ‘rainbow-lollipop’ zijn overduidelijk niet bedoeld om volwassen rokers van hun tabaksverslaving af te helpen, maar gericht op het aanspreken van een nieuwe jonge doelgroep. Vapen is voor heel veel jongeren in korte tijd iets heel normaals geworden en daar moeten we echt iets tegen doen.” (ANP)