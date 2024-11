Kinderen en hun ouders ervaren te weinig invloed op jeugdhulp

Dat is schadelijk voor het effect van de hulp. De jeugdhulp, geregeld in de Jeugdwet, is voor kinderen tot achttien jaar die steun nodig hebben bij het opgroeien en voor ouders die een dobber hebben aan de opvoeding.

Niet gehoord

“Kinderen worden te vaak helemaal niet gehoord over de toegang tot jeugdhulp. Terwijl het hier gaat over de hulp die zij krijgen. Ik vind dit onacceptabel, omdat we hiermee niet alleen kinderrechten schenden, maar ook de problemen rondom de jeugdhulp alleen maar groter maken”, aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer.

Als de kinderen en ook hun moeders en vaders meer invloed hebben, zal de hulp passender uitpakken, denken de ombudslieden. “Dat voorkomt dat de problemen die zij al hebben nog groter worden en dat wachtlijsten verder groeien, doordat ze op zoek gaan naar andere vormen van hulp.” (ANP)