Kinderen zieker van streptokokkeninfectie sinds pandemie

Kinderen met een ernstige infectie met de zogeheten groep A-streptokokken werden zieker na de coronapandemie dan ervoor. Ook werden meer patiënten tussen 0 en 17 jaar ziek dan in de periode voor covid. Dat zien onderzoekers van het Juliana Kinderziekenhuis en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) nu bevestigd in hun studie naar de infectie.

De onderzoekers wilden de toename verklaren die opkwam na de pandemie. Hun studie is deze week gepubliceerd in het medische tijdschrift JAMA Network Open. Ze zagen een verminderde immuniteit bij kinderen door de lockdowns. Daarin zien ze een mogelijke verklaring voor de toename van het aantal gevallen met streptokokken.

Verdrievoudiging

De relatief onschuldige bacterie kan zich in korte tijd ontwikkelen tot een ernstige infectie. Zo kunnen patiënten een longontsteking of hersenvliesontsteking krijgen. In sommige gevallen kan weefsel afsterven door de ‘vleesetende bacterie’. Het eerste jaar na de pandemie is het aantal ziekenhuisopnames bijna verdrievoudigd. Sommige kinderen overleden aan de infectie.

Het aantal gevallen met groep A-streptokokken is sinds het voorjaar van 2024 weer terug op het niveau van voor de pandemie. Oplettendheid blijft noodzakelijk, zeggen de onderzoekers. “We weten nu dat we hier bij een eventuele nieuwe pandemie zeer alert op moeten zijn”, zegt Mirjam van Veen, medehoofdonderzoeker en kinderarts in het Juliana Kinderziekenhuis. (ANP)