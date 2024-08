Klinisch fysiotherapeut en SEH werken samen bij Albert Schweitzer

Niet elke patiënt die op de SEH terecht komt, wordt opgenomen in het ziekenhuis. Om veilig naar huis te kunnen kan het helpen om direct advies of instructies te krijgen van een fysiotherapeut.

Daarom is het Albert Schweitzer begonnen met een pilot waarbij de klinisch fysiotherapeuten worden opgeroepen door de SEH.

Meteen oefenen

“Voor een patiënt is zelfstandig in beweging blijven en meteen beginnen met oefenen altijd beter dan in een bed terechtkomen”, vertelt fysiotherapeut Kira Stok, mede-initiatiefnemer van de pilot.

Stok vervolgt: “Wanneer de arts of verpleegkundige van de SEH ons advies nodig heeft, zijn wij er binnen tien minuten. Wij kijken hoe mobiel de patiënt is, wat hij of zij zelf kan en of wij vinden dat naar huis gaan verantwoord is. We kunnen meteen instructies geven, beweeg- of ademhalingsoefeningen doen en indien nodig een overdracht maken naar de eerstelijns fysiotherapeut.”

Schaarse ziekenhuisbedden

Het ziekenhuis hoopt onnodige opnames in een vroeg stadium te voorkomen. Het is een van de maatregelen om schaarse ziekenhuisbedden beschikbaar te houden voor écht medische noodzaken. Voorlopig zal er alleen binnen de kantooruren een fysiotherapeut aanwezig zijn. Na ongeveer vijf maanden gaat het ziekenhuis kijken wat de meerwaarde is en of het een vaste werkwijze wordt.

Ook transferverpleegkundigen kijken sinds begin dit jaar mee bij de SEH, vooral bij de oudere patiënten. Zij maken dan de keuze of zij naar huis kunnen met behulp van thuiszorg of dat overplaatsing naar een verpleeghuis nodig is.