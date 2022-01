KNMP in gesprek met VWS, RIVM, GGD over vaccineren door apothekers

De KNMP voert gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid (VWS), het RIVM en de GGD-en over vaccineren door apothekers. Door kleinschalig vaccineren door apothekers kan de vaccinatiegraad in een wijk worden verhoogd.

“Een vaccinatiebevoegdheid past bij de rol van apotheker als medicatiespecialist en zorgverlener”, aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. “Laagdrempelige apotheken in de wijken, dicht bij de mensen, zijn van zeer toegevoegde waarde bij het fijnmazig vaccineren.’ Prins wijst erop dat in omringende landen apothekers – soms al sinds jaar en dag – beschikken over een vaccinatiebevoegdheid. “Hier liggen nog volop mogelijkheden. Zoals de minister ook in zijn Kamerbrief benadrukt: apotheekmedewerkers zijn voor veel Nederlanders vertrouwd.”

Supervisie

Het is nu al mogelijk voor apothekers en hun medewerkers om onder supervisie van een BIG-geregistreerde arts te vaccineren als ze aangetoond bekwaam zijn in het toedienen van vaccins. In Friesland is onlangs een pilot succesvol afgerond waarin deze opdrachtconstructie werd uitgevoerd.