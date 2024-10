Koningin Máxima bezoekt Noordwest Ziekenhuisgroep

Koningin Máxima heeft woensdag een werkbezoek gebracht aan Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. De toekomst van de zorg, de inzet van moderne technologie en samenwerking in de regio vormden de rode draad tijdens het bezoek.

De koningin sprak in Alkmaar met afgevaardigden van Regioplatform Noord-Holland. In dit platform werken ziekenhuizen, huisartsen en vvt-organisaties (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg) samen om de zorg in de regio toekomstbestendig te maken. In samenspraak met patiënten en cliënten wordt gewerkt aan projecten op het gebied van innovatie, standaardisatie en digitalisering.

Na dat gesprek bezocht Máxima de afdeling capaciteitsmanagement. Zij kreeg een toelichting over onder meer een gelijkmatige instroom van geplande patiënten die is afgestemd op de inzet van (zorg)medewerkers en op het aantal bedden dat hiervoor nodig is.

Op de verpleegafdeling hart-long zag Máxima hoe vermindering van administratieve lasten voor verpleegkundigen werkt door middel van moderne technologie. Op de afdeling radiologie kreeg de koningin uitleg over de inzet van AI en andere technologie om diagnostiek en behandelingen te verbeteren.