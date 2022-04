Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Hans van der Hoeven

Hans van der Hoeven studeerde af als arts waarna hij zijn opleiding tot internist-intensivist afrondde bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in 1993, waar hij ook chef de clinique op de IC werd. Een jaar later promoveerde hij. In 1997 stapte hij over naar het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar hij hoofd van de IC werd. In 2003 werd hij benoemd tot afdelingshoofd en hoogleraar Intensive Care in het Radboudumc in Nijmegen.

Boegbeeld van de IC

“Hans van der Hoeven wordt gezien als het boegbeeld van lntensive Care Geneeskunde in Nederland. Zijn wetenschappelijke staat van dienst is indrukwekkend”, aldus het Nijmeegse umc. Hij begeleidde zo’n 30 promovendi en publiceerde ruim 350 artikelen. Een ruim aantal daarvan verscheen tijdens de coronapandemie. “Hij heeft aan de basis van veel onderzoek gestaan om de uitkomsten en kwaliteit van leven van kritiek zieke patiënten te verbeteren.” Bij de beroepsvereniging NVIC speelt Van der Hoeven een prominente rol in de opzet en verzorging van het IC-onderwijs.

Coronatijd

Volgens het Radboudumc is Van der Hoevens inzet in de coronaperiode van essentieel belang geweest bij de opvang van ernstig zieke coronapatiënten in de regio. “Als autoriteit op het gebied van beademing droeg hij in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van veilige beademingsstrategieën voor covid-patiënten.” Zowel in de coördinatie in de regio Gelderland/Oost-Nederland, en in het Regionaal Overleg Acute Zorg, als in de afstemming met de landelijke coördinatie speelde hij een belangrijke rol, aldus het Radboudumc. “Tijdens de coronacrisis onderhield hij zeven dagen in de week, non-stop, contact met alle IC-afdelingen in de regio, regelde hij de coördinatie van de zorg, en zorgde er zo voor dat elke patiënt op de juiste plaats terecht kwam en elke IC-afdeling de werkdruk aankon.”



Afgelopen woensdag werd de professor na afloop van een IC-symposium verrast door de burgemeester van Mook en Middelaar en werd hem de versierselen die horen bij een Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw opgespeld.