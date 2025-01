Korte brand door explosie bij ziekenhuis Beverwijk

In de nacht van zaterdag op zondag heeft korte tijd brand gewoed bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. De brand ontstond door een explosie, meldt de politie.

Drie mensen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, maar zij hoefden verder niet medisch te worden behandeld. Het pand hoefde niet te worden ontruimd. Volgens de politie kon personeel van het ziekenhuis aan de Vondellaan, waar ook het Brandwondencentrum is gevestigd, zelf al snel starten met het blussen van het vuur. De brandweer had de situatie daarna snel onder controle.

Explosie

Het explosief ging rond 02.00 uur af bij een deur aan de kant van de Akerendamlaan, die haaks loopt op de Vondellaan. Volgens de Veiligheidsregio Kennemerland ging het om een roldeur aan de achterkant van het ziekenhuis.

Het onderzoek naar de brand loopt. Op 26 november werd ook al brand gesticht bij het ziekenhuis in Beverwijk. Dat gebeurde toen bij een draaideur van een deel van het ziekenhuis dat in aanbouw was. Of er een verband is tussen beide brandstichtingen is niet bekend. Woensdag wordt aandacht besteed aan de zaak in het regionale opsporingsprogramma Bureau NH.

Maatregelen

De explosie van zaterdag is volgens het ziekenhuis veroorzaakt door een vuurwerkbom die ontplofte bij een goedereningang. Het ziekenhuis kondigt maatregelen aan om de veiligheid te garanderen, nadat er eind november ook al twee “incidenten met vuurwerk” waren gebeurd. “Wij nemen dit zeer serieus.”

Na de eerdere incidenten heeft het ziekenhuis in overleg met de burgemeester en de politie de beveiliging aangescherpt en cameratoezicht ingesteld. Over de verdere maatregelen treedt het ziekenhuis niet in detail. “Voor ons staan veiligheid van patiënten, medewerkers en omwonenden voorop. Daar treffen we nu maatregelen voor samen met de politie”, zo staat in een verklaring. (ANP)