KPN Health-topman vertrekt naar adviesbureau

Mangroelal werkte achttien jaar bij KPN en was de afgelopen vier jaar topman bij KPN Health. Daar hield hij zich bezig met het ontwikkelen van diensten en producten voor de zorgmarkt. Vanaf 1 november treedt hij in dienst bij IG&H, waar hij verantwoordelijk wordt voor health technology. Opdrachtgevers kunnen via het bureau advies van consultants inhuren over hun technologische strategie. Ook gaat Mangroelal zich bezig houden met de ontwikkeling van healthtech-producten van IG&H, al dan niet in samenwerking met dochterondernemingen Beter Healthcare en Truston.