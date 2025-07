AI voor de zorg belandt massaal op de plank of in de prullenbak

In 2021 werd een systematische review uitgevoerd om in kaart te brengen hoeveel ontwikkelde AI-modellen uiteindelijk in de zorg worden gebruikt. De uitkomst – een schamele 2 procent – wordt veel aangehaald door innovatie- en AI-deskundigen in de zorg.

Nauwelijks vooruitgang

Het is ontnuchterend dat het nieuwe onderzoek, uitgevoerd door het team van de Datahub in het Erasmus MC, laat zien dat er geen noemenswaardige vooruitgang is geboekt. Nog steeds worden honderden nieuwe AI-modellen voor IC-zorg ontwikkeld, maar slechts een miniem deel ontwikkelt zich verder dan een prototype of proof-of-concept. De investeringen, onderzoeken en groeiende interesse in AI in de zorg heeft blijkbaar weinig opgeleverd, komt naar voren uit de studie.

Ecosysteem

De bevindingen zijn niet beperkt tot IC, maar illustreren de bredere uitdagingen in de gehele gezondheidszorgsector. Het probleem is niet het bouwen van AI-modellen, maar het creëren van AI-systemen die betrouwbaar, ingebed, verklaarbaar en goed bestuurd zijn. Bovendien is er een gebrek aan gestandaardiseerde methoden om de ontwikkelings- en implementatiefasen te beoordelen. Er ontbreekt, kortom, een solide ecosysteem dat nodig is om AI effectief toe te passen in de klinische praktijk.

Generatieve AI

Hoewel het met generatieve AI – zoals taalmodellen – iets beter gaat, valt het tempo tegen en gaat ook de opkomst daarvan minder snel dan verwacht. Geen enkel model is al klinisch geïmplementeerd, ontdekten de onderzoekers. De studie laat zich lezen als een noodkreet: “stop met het ontwikkelen van prototypes, maar investeer verantwoorde, operationele AI die daadwerkelijk wat aan de praktijk toevoegt.”

