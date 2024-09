Kritische planbureaus vinden kabinetsplannen te vaag en schadelijk

Het kabinet is in het regeerakkoord te vaag en kiest te veel voor de korte termijn. Dit kan “de welvaart in de toekomst schaden”, schrijven verschillende planbureaus.

Dat schrijven topmensen van het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving vandaag in een gezamenlijke reactie. Het NRC schrijft erover.

Eigen risico

Het kabinet wil de gezondheidsverschillen verkleinen, maar volgens de planbureaus wordt niet duidelijk welke verschillen dat dan zijn en met welke concrete maatregelen dit moet gebeuren. Het verlagen van het eigen risico per 2027 verlaagt de drempel om zorg te vragen. Dat is positief, maar heeft ook risico’s, zegt directeur Pieter Hasekamp van het CPB: “Het vergroot de toegankelijkheid, maar op lange termijn nemen de zorguitgaven daardoor fors toe en leidt het tot meer vraag in een toch al krappe arbeidsmarkt. Waar halen we de mensen vandaan?”

AI

De planbureaus zien dat VWS-minister Fleur Agema vooral inzet op het ontlasten van zorgpersoneel. Minder duidelijk is zij over hoe meer personeel moet worden gevonden, zegt SCP-directeur Karen van Oudenhoven: “Het gaat veel over de inzet van kunstmatige intelligentie en het verminderen van de administratielast. Dat is belangrijk, maar de vraag is of je daarmee het hele probleem kunt tackelen.”