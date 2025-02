Zeeland hoopt op Haagse investeringen in zorg en bereikbaarheid

Daarom gaan provincie, gemeenten en waterschap deze woensdag in Den Haag voorstellen doen in gesprek met ambtenaren, politici en Kamerleden voor samenwerking voor de lange termijn. De provincie vindt investeringen van het Rijk in Zeeland in het belang van heel Nederland.

Zorg

Zeeland zoekt via een ‘strategische agenda 2050’ de langdurige samenwerking met het Rijk. “Den Haag kan ons helpen door investeringen te doen in onder meer de zorg en het onderwijs en de bereikbaarheid.”

Zijn “kernboodschap” is dat Zeeland moet groeien als het de ambities wil waarmaken. “We moeten voorkomen dat we met ons voorzieningenniveau in een spiraal van verschraling terechtkomen. Maar dat kan alleen als Zeeland veel meer inwoners krijgt.” (ANP)