Ksyos stelt nieuwe directieleden aan

Joop Arends is van huis uit internist-infectioloog en was jarenlang verbonden aan het UMC Utrecht. “Vanuit zijn passie voor innovatie en digitalisering in de zorg, koos hij in 2020 voor het zorgondernemerschap”, aldus Ksyos. Als medisch directeur van Ksyos richt Arends zich op de optimalisatie van huidige en nieuw te ontwikkelen zorgpaden.

Schaalbaarheid

David Smits heeft ruim 25 jaar ervaring in diverse rollen in de ICT. Recent was hij IT-architect en chief technology officer. In 2016 was hij anderhalf jaar interim-directeur bij Ksyos. Ook Smits is een ondernemer. Zijn primaire focus bij Ksyos ligt op het faciliteren van versnelde groei binnen zorgpaden en het verder verbeteren van de kwaliteit en schaalbaarheid van het Ksyos-platform.

Eerder dit jaar trad Maya Schot al aan als directeur klantrelaties. Zij heeft een achtergrond in de hotellerie, energie, facility en platform business. De laatste jaren bekleedde zij diverse directierollen bij verschillende zakelijke dienstverleners met een sterke focus op klantgerichtheid en digitale transformatie.