Kuipers: bij nieuwe coronagolf is er te weinig zorgpersoneel

“Bij een volgende coronagolf hebben we het personeelsprobleem in de zorg absoluut niet opgelost”, zegt minister Kuipers van VWS. “Vergeet dat maar. Dat gaat nooit lukken. Dat is een illusie.”

Dat laat Kuipers weten in een reactie op het rapport van Gupta over de mogelijkheden die technologie biedt om het tekort aan medewerkers aan te pakken. Kuipers refereerde aan het hoge ziekteverzuim, het structurele personeelstekort en de inhaalzorg. “De vraag stijgt alleen maar. We blijven ontzettend veel mensen nodig hebben.”

Bij de afbouw van de laatste coronamaatregelen zei Kuipers er “serieus rekening mee te houden dat we komend najaar een flinke opleving van het virus kunnen krijgen.” Begin juli is er een Kamerdebat over de arbeidsmarkt in de zorg, maar Kuipers zei maandag al dat het zijn “stellige overtuiging” is dat technologie helpt om het personeelstekort op te lossen.

Enorm probleem

Kuipers: “Als we zo doorgaan, werkt in 2030 een op de vijf mensen met een baan in de zorg en tien jaar later een op de vier. Dat gaat gewoon niet. Dat is een tempo dat niet vol te houden is. Ook als je kijkt naar andere beroepen waar veel mensen voor nodig zijn. We hebben een enorm probleem.”

Technologie is volgens de minister niet alleen nodig om het personeelstekort te verminderen: “Ook voor het toevoegen van gezonde levensjaren. Dat gebeurt al jarenlang niet meer.” Kuipers vreest een toenemende ongelijkheid in zorgkwaliteit door onder meer het tekort aan medewerkers. Hij wijst op de nu al grote verschillen in perinatale sterfte tussen arme en rijke wijken in grote steden.

Veel urgentie

Kuipers zegt dat hij het “ontzettend eens” is met de analyse van het Gupta-rapport, maar niet over de conclusie dat zorgmanagers weinig aandacht hebben voor het personeelstekort. “De urgentie op de werkvloer vertaalt zich niet in veranderkracht op zorgorganisatieniveau”, aldus de onderzoekers.

De minister ziet juist dat “die urgentie met stip bovenaan staat. Dat staat op één, op twee en op drie. Dan komt er een hele lange tijd niets en dan komt de rest. Die aandacht is er bij de divisiedirecteur, bij de verpleegkundig teamleider en de zorgbestuurder.”

Kuipers ziet voldoende mogelijkheden voor meer tech in de zorg. Zoals het wassen van ouderen door een robot, een van de vele voorbeelden die Gupta noemde. Het is vaak uit “passie en bevlogenheid” dat introductie van een robot weerstand oproept bij zorgmedewerkers, meent de minister: “Maar het is goed als ze zich kunnen concentreren op dingen waarmee je echt het verschil maakt. Misschien kun je dat dan wel doen voor twee patiënten in plaats van één.”

Betere data-uitwisseling

Kuipers pleit voor een veel betere landelijke datauitwisseling tussen zorginstellingen. Volgens hem is de zorg zo complex geworden en het personeelstekort zo groot, dat er stappen gezet moeten worden: “We moeten er echt wat aan doen, want het gaat ten koste van de kwaliteit van de patiëntenzorg.” Over enkele weken is er een Kamerdebat over een gestandaardiseerde wijze van datauitwisseling met een gedeeltelijk verplichtend karakter.