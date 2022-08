Kuipers: ‘Langeland Ziekenhuis moet B&W betrekken bij besluit over SEH’

Als het Langeland Ziekenhuis de beperkte openstelling van de SEH na 1 oktober wil bestendigen, dan zal het ziekenhuis het college van B&W in Zoetermeer moeten betrekken bij dat besluit. Dat schrijft minister Ernst Kuipers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Ziekenhuizen die het aanbod van acute zorg ingrijpend willen veranderen, zijn verplicht om het college van Burgemeester en Wethouders te betrekken bij zo’n besluit. In de algemene maatregel van bestuur (AMvB) acute zorg, onder de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), staat dat het ziekenhuis voorafgaand aan zo’n besluit een informatiebijeenkomst moet organiseren met B&W.

Beperkte openstelling SEH Langeland

Is het college van B&W in Zoetermeer wel voldoende betrokken bij de besluitvorming in het Langeland Ziekenhuis? Die vraag stelde CDA-Kamerlid Joba van den Berg al op 12 juli. Dat is dus ruim voordat het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer de beperkte openstelling van de SEH bekendmaakte. De SEH is in Zoetermeer, wegens personeelstekort, gesloten van dinsdag 08.00 tot vrijdag 08.00. De beperkte openstelling duurt tot 1 oktober.

Pier Eringa handelt correct

Bestuurder Pier Eringa van het Langeland Ziekenhuis heeft volgens Kuipers correct gehandeld. Kort voor het besluit is de IGJ ingelicht over de noodzaak om de openstelling van de SEH in de zomermaanden te beperken. Ook heeft Eringa aan de IGJ laten zien welke afspraken zijn gemaakt in ROAZ-West met andere ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsen. De bestuurder heeft het college van B&W geïnformeerd. Ook de bewoners zijn geïnformeerd via de website en een bericht in lokale media. “Gelet op het tijdpad” was het volgens Kuipers niet mogelijk om B&W en de inwoners daadwerkelijk te betrekken bij het besluit. De IGJ, die hierop toezicht houdt, heeft daar begrip voor.

AMvB acute zorg

Echter, als de tijdelijke gedeeltelijke sluiting na 1 oktober wordt verlengd of structureel wordt, dan moet Eringa tijdig B&W erbij betrekken. Dat overleg moet qua timing betrokkenen de gelegenheid bieden om het besluit nog wezenlijk te beïnvloeden, schrijft Kuipers, zoals de AMvB acute zorg voorschrijft. Eringa kan B&W en bewoners dus niet confronteren met een voldongen feit.

Reinier Haga Groep

Dezelfde verplichting geldt als de ontvlechting van de Reinier Haga Groep gevolgen heeft voor de acute zorg in Zoetermeer. De Reinier Haga Groep (RHG) onderzoekt hoe het Reinier Haga Ziekenhuis in Delft uit de RHG kan treden. Het HagaZiekenhuis en het Langeland zouden dan samen gaan fuseren.