‘LangeLand Ziekenhuis schrapt intensive care’

De IC-bedden van LangeLand zouden niet altijd bezet zijn en te duur om in de huidige vorm in stand te houden. Patiënten die complexe zorg nodig hebben, worden nu al naar andere ziekenhuizen gebracht. Als vervanging zou het ziekenhuis medium care-bedden willen gebruiken. Volgens de lokale omroep komen er twee van deze bedden.

Ontvlechting

Gevraagd door Skipr kan het ziekenhuis geen commentaar geven over de plannen. “Momenteel is de Reinier Haga Groep in gesprek met de zorgverzekeraars en banken over de ontvlechting Reinier Haga Groep/fusie HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis”, laat een woordvoerder weten. “Ook de inrichting van de acute as, waaronder de IC, is hierbij onderwerp van gesprek. Om het onderhandelingsproces niet te verstoren, doen we tot definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, geen nadere mededelingen.”