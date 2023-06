Kuipers: Strengere regels als ziekenhuis zorg wil afschalen

Een ziekenhuisbestuur moet eerst overleg plegen met gemeenten en inwoners voordat het een besluit mag nemen over afschaling of sluiting van een acute zorgvoorziening. Dit heeft minister Kuipers van VWS donderdag toegezegd aan de Tweede Kamer.

Ernst Kuipers door Martijn Beekman

Aanleiding is het plotselinge besluit van Gelre Ziekenhuizen om de acute- en geboortezorg op te heffen op de locatie Zutphen. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer toonde zich ontstemd over die gang van zaken, ook de regeringspartijen CDA en D66. Joba van den Berg (CDA): “We willen een veel sterkere betrokkenheid van gemeenten en inwoners.”

Kuipers erkende dat er “ruimte voor verbetering” is: “Ik ben het ermee eens dat de amvb (de regelgeving, red.) verder aangescherpt en verduidelijkt kan worden. In het geval van Gelre Ziekenhuizen zijn burgers en gemeenten onvoldoende geïnformeerd. Ze moeten tijdig bij de besluitvorming worden betrokken.” De minister wijst medezeggenschap op dit punt echter af.

Aanval op Pier Eringa

Kamerbreed was harde kritiek op de beslissing van Gelre Ziekenhuizen om de acute zorg in Zutphen af te schalen. Lilian Marijnissen viel bestuursvoorzitter Pier Eringa stevig aan, waarop VVD-Kamerlid Judith Tielen zei “deze persoonlijke aanval niet kies te vinden, want Eringa kan zich niet verdedigen”. De oproep van Tielen om zijn naam niet meer te noemen werd overgenomen door de Kamervoorzitter.

Vorig jaar werd nog een motie aangenomen die burgers, gemeenten en zorgmedewerkers meer inspraak moest geven bij besluiten over afschalen. Daartoe kon pas besloten worden na een onafhankelijk onderzoek, maar Kuipers vond dat de oordelen van onder meer IGJ, NZa en ROAZ bij de besluitvorming rond Gelre ziekenhuizen vergelijkbaar waren met zo’n onderzoek. De meeste Kamerfracties waren het daar niet mee eens en dienden een reeks moties in om die inspraak wettelijk te verankeren.

Zorgcoördinatiecentra

Kuipers wees in het debat nogmaals op de noodzaak van de zorgcoördinatiecentra, die de zorg volgens hem verbeteren en meer personeelscapaciteit vrijmaken: “Ik maak me heel veel zorgen over de druk die ligt bij heel veel zorgprofessionals. Ik kies ervoor om de keten te versterken, zodat de SEH’s worden ontlast.”

SEH’s voldoen niet aan normen

Kuipers en D66 uitten hun zorgen over recent onderzoek waaruit blijkt dat driekwart van de SEH’s niet voldoet aan alle normen. Een aantal partijen vroeg Kuipers om de acute zorg uit te concurrentie te halen, maar de minister liet zich daar niet over uit. Hij verwees naar lopend onderzoek van de NZa naar toekomstbestendige financiering van de acute zorg. De zorgautoriteit rondt dat eind dit jaar af.

Bureaucratie transformatiegelden

De SGP-fractie diende een motie in die de regering verzoekt om de bureaucratie rond de aanvraag van transformatiegelden uit IZA te vergemakkelijken. “Ik krijg veel signalen van ziekenhuizen over hoe lastig het is en hoeveel tijd het kost”, aldus Kees van der Staaij: “Het is bijna niet te doen.” Hij vraagt VWS deze aanvragen “aanzienlijk te vereenvoudigen”.