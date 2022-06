Kuipers: ziekenhuizen moeten wachtende patiënten vaker doorsturen

Zorgminister Kuipers vindt dat ziekenhuizen sneller en vaker patiënten, die nog steeds wachten op een behandeling, moeten doorsturen naar een ander ziekenhuis. Dit is in de ogen van Kuipers een van de mogelijkheden om de huidige wachtlijst van 100.000 tot 120.000 patiënten naar beneden te brengen. Die wachtlijst is met name tijdens corona ontstaan.

Ziekenhuispersoneel was tijdens corona vooral nodig voor de zorg van coronapatiënten op de ic’s, waardoor andere patiënten zonder acute en zonder levensbedreigende zorgvraag op een wachtlijst terechtkwamen. Het wegwerken van die uitgestelde zorg komt nog onvoldoende op gang en leidt nog niet tot verlaging van die wachtlijst, zo bleek onlangs uit een rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit. VVD-Kamerlid Judith Tielen wilde tijdens het wekelijks vragenuur van de Tweede Kamer weten of minister Kuipers van het Duitse aanbod gebruik wil maken om Nederlandse patiënten te helpen. Daarover berichtte de NOS maandag.

Tandje bijzetten

Kuipers ziet dat als laatste stap, zo zei hij in de Kamer. ‘We moeten eerst alle mogelijkheden in Nederland benutten.” Ziekenhuizen moeten een tandje bijzetten. Mei en juni zijn bij uitstek maanden om die wachtlijst zo veel mogelijk weg te werken. Er zijn momenteel vrijwel geen covidpatiënten en het is geen vakantietijd, zei de minister.

Zelfstandige klinieken

Ziekenhuizen moeten ook eerder dan nu patiënten naar een ander ziekenhuis doorsturen en hun patiënten er actief op wijzen bij hun zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling te vragen, vindt Kuipers. Ook kunnen patiënten naar zelfstandige klinieken worden doorverwezen.

Nazorg

Pas als het vaker doorverwijzen door ziekenhuizen, wachtlijstbemiddeling door zorgverzekeraars en de inzet van zelfstandige klinieken onvoldoende helpt om de huidige wachtlijst fors terug te brengen, kan naar bijvoorbeeld Duitsland of België worden gekeken, vindt Kuipers. “Het Duitse aanbod klink ideaal, maar heeft ook beperkingen.” Voor patiënten die ver van de buurlanden wonen, is het niet prettig. Ook als nazorg nodig is, zitten haken en ogen aan een behandeling in het buitenland.

De minister sluit echter niet uit dat later alsnog hulp vanuit het buitenland wordt geaccepteerd. “Iedere patiënt op een wachtlijst is er een te veel.” (ANP)