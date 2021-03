Kwaliteit ggz gaat achteruit door lockdown

Bij de helft van de mensen met psychische klachten is de zorg tijdens de huidige lockdown achteruitgegaan. Dat concludeert patiëntenorganisatie MIND op basis van een onderzoek waaraan ruim 1000 leden van het eigen onderzoekspanel meededen. De klachten variëren van afspraken die zijn omgezet naar beeldbellen tot zorg die geheel is stopgezet.

Volgens MIND hebben de patiënten te maken met veel annuleringen van afspraken door ziekte of quarantaine. Wachttijden lopen hierdoor op. Deelnemers aan groepstherapie ondervinden hinder door wisselende aanwezigheid van groepsleden; lichaamsgerichte therapie zoals haptonomie gaat vaak niet door. Ook signaleren cliënten dat er minder hulpverleners werkzaam zijn, waardoor het lastiger is om afspraken te maken.

Continuïteit in gevaar

MIND, de koepel van cliënten en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), behartigt de belangen namens 1 miljoen mensen. De organisatie vreest dat de continuïteit van behandeling in gevaar komt “juist nu zij de zorg en steun extra hard nodig hebben”. MIND roept zorgaanbieders op behandeling, begeleiding en dagbesteding zoveel mogelijk door te laten gaan en met cliënten en naasten te overleggen als dat niet mogelijk is.

Klachten verergeren

Volgens MIND is de situatie vergelijkbaar met de eerste lockdown vorig jaar, toen de zorg bij een groot deel (60 procent) bleek te zijn weggevallen. Inmiddels zijn er richtlijnen in de ggz die de hulpverlening op gang moeten houden, maar MIND maakt zich zorgen dat desondanks veel patiënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Mensen met psychische klachten worden zwaar getroffen door de lockdown die sinds half december van kracht is, blijkt uit de studie. Bovenop de toename van klachten sinds de start van de coronacrisis in 2020, ervaart 70 procent van de ondervraagden een verergering van de klachten. Bij jongeren onder de 30 jaar is dat zelfs ruim 80 procent. Het gaat dan met name om eenzaamheid, angst en stress.

Het onderzoek liep van halverwege februari tot begin maart. Het is de vijfde keer dat er op deze manier onderzoek is gedaan naar de impact van de coronamaatregelen op mensen met psychische klachten. (ANP)