Beschermd wonen onder druk door nieuwe Wlz-tarieven

Brancheorganisatie voor beschermd wonen-aanbieders Valente is teleurgesteld in het nieuw richttarief dat de zorgkantoren per 2022 rekenen voor Wlz-zorg voor ggz-patiënten. 25 procent van de aanbieders van beschermd wonen zou verlies leiden als ze dit tarief krijgen. “De kwaliteit van langdurige zorg aan ggz-cliënten komt hiermee in het geding”, stelt Valente.

Ggz-cliënten kunnen sinds 2021 in aanmerking komen voor de Wet langdurige zorg. Het gaat hierbij vooral om mensen die beschermd wonen. Voorheen konden ggz-patiënten alleen zorg krijgen uit (een combinatie van) de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), betaald vanuit de gemeente en de Zorgverzekeringswet (Zwv), betaald door zorgverzekeraars. Met de nieuwe mogelijkheid ontstaat er vooral voor mensen die langdurige zorg nodig hebben rust. Ze hoeven hierdoor niet elke keer opnieuw een indicatie aan te vragen.

Overgang

“De nieuwe financieringsstructuur vraagt investeringen van aanbieders, maar daar is geen rekening mee gehouden”, stelt een woordvoerder van Valente. Waar de zorgaanbieders die investeringen van moeten betalen is dus niet bekend. Ook in de nieuwe richttarieven zijn deze investeringen niet terug te zien.

Onderzoek

Zorgverzekeraars Nederland deed onderzoek naar kostprijs van woonzorg in de Wlz. “Uit dit onderzoek blijkt dat 25 procent van de woonzorg-aanbieders die meededen aan het onderzoek in 2019 verlies zouden hebben geleden bij het voor 2022 gekozen richttarief”, legt Esmé Wiegman, directeur van Valente, uit. “We weten niet welke instellingen mee hebben gedaan met dit onderzoek. Onze leden waren het in ieder geval niet. Daarom roepen wij de NZa op om een goed kostenonderzoek te doen voor deze nieuwe doelgroep in de Wlz.”

Nieuw inkoopkader

De zorgkantoren presenteerden 28 mei hun nieuwe Wlz-inkoopkader. Hierin hebben zij aanpassingen gedaan ten opzichte van vorig jaar, toen het gepresenteerde inkoopkader leidde tot rechtszaken met ongeveer alle Wlz-aanbieders.

De zorgkantoren moesten van de rechter aanpassingen in het tarief beter onderbouwen. Ook dit jaar lijkt gedegen onderbouwing het struikelblok. In ieder geval voor Valente.

GI en beschermd wonen

Enkele zorgkantoren maken onderscheid tussen verschillende soorten woonzorgaanbieders. Ggz-patiënten met een Wlz-indicatie kunnen zorg krijgen van een geïntegreerde ggz-instelling (GI) of van een beschermd wonen-instelling. Het tweede type aanbieder neemt zorg af van externe behandelaren, waar de eerste soort zelf behandeling biedt.

Het richttarief van sommige kantoren voor GI-instellingen is 97 procent. Dat van beschermd wonen-instellingen is 95 procent. Het door ZN vastgestelde richttarief is 95,8 procent. “Wij zien niet in waar dat verschil op gebaseerd is. Het is in feite namelijk hetzelfde zorgaanbod”, zegt Wiegman.

Inhoud

“Onze leden zijn volop in gesprek met de zorgkantoren over de inkoop”, weet Wiegman. “Als branchevereniging hopen wij dat deze gesprekken gaan over de inhoud en kwaliteit van de zorg. En dat de partijen daar samen een passend tarief voor vinden.”