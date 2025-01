Kwart minder aanvullende verzekeringen afgesloten

Aanvullende zorgverzekeringen zijn voor 2025 steeds minder vaak gekozen, blijkt uit onderzoek van prijsvergelijker Pricewise. Van de overstappers heeft ruim 64 procent zich niet aanvullend verzekerd. In 2024 was dat 41 procent.

Hans de Kok, directeur Pricewise: “Verrassend dat het merendeel geen aanvullende verzekering heeft afgesloten, waar in afgelopen jaren juist twee derde zich wel aanvullend verzekerde. Veel zorg wordt al gedekt in de basisverzekering en aanvullend verzekeren is dan vaak onnodig of minder economisch.”

Een klein deel van de verzekerden (19 procent) sloot wel een aanvullende tandverzekering af. In 2024 was dit 21 procent. 9 procent sloot een aanvullende verzekering af zonder tandartsverzekering en 8 procent koos voor zowel een aanvullende tandartsverzekering als een andere aanvullende verzekering.

De ‘andere’ aanvullende verzekering betreft niet alleen fysiotherapie, maar ook bijvoorbeeld een extra buitenlandvergoeding. Fysiotherapie vormde wel de overgrote meerderheid. In 2024 koos 21 procent nog voor een aanvullende verzekering zonder tandartsverzekering.