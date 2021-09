Laagst aantal coronagevallen sinds begin juli

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft dalen. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn slechts 1370 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 4 juli. In de afgelopen week registreerde het RIVM vijftig sterfgevallen, het hoogste niveau sinds 9 juni.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 13.687 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 1955 nieuwe gevallen per dag. Ook dat is het laagste niveau sinds begin juli, aan de start van de vierde golf. Het is de tiende achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde daalt.

Grootste afname op weekbasis

In de zeven dagen tot aan vorige week maandag registreerde het RIVM 16.362 positieve tests. Sindsdien is het aantal nieuwe gevallen met meer dan 16 procent gedaald. Dat is de grootste afname op weekbasis sinds 9 augustus, toen de vierde golf over de top heen was.

Stijging coronadoden

Voor het eerst sinds 3 juli hebben alle gemeenten minder dan honderd positieve tests. En in 103 gemeenten testte geen enkele inwoner positief. Dat is het hoogste aantal sinds 5 juli. Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg wel. In de afgelopen dag registreerde het RIVM het overlijden van negen coronapatiënten. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 24 mei.

In de afgelopen week registreerde het RIVM vijftig sterfgevallen, gemiddeld meer dan zeven per dag, het hoogste niveau sinds 9 juni. Maar dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen week zijn overleden, er kunnen ook nameldingen tussen zitten. (ANP)