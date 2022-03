Laagste aantal coronapatiënten op IC sinds oktober

In totaal liggen er nu nog 1408 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 62 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen 1258 mensen met corona onder de leden. Dat is een afname van 50 vergeleken met maandag. In de afgelopen 24 uur werden er 158 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de IC’s werden 11 patiënten met corona binnengebracht.

Besmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen daalt voor de derde week op rij. In de afgelopen zeven dagen zijn 245.898 positieve tests geregistreerd, het laagste aantal in zes weken tijd. Vergeleken met vorige week nam het aantal bevestigde besmettingen met ongeveer 20 procent af, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). (ANP)