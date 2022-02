Laagste aantal coronapatiënten op IC’s in ruim vier maanden

In totaal bevinden zich nu 1574 patiënten met corona in de ziekenhuizen, een afname van 52 ten opzichte van een dag eerder. De verpleegafdelingen behandelen momenteel 1411 mensen met Covid-19, een daling van 52. Afgelopen etmaal werden er 162 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s ging het om 13 nieuwe opnames. Dat zijn er bij elkaar 22 minder dan dinsdag.

Andere oorzaak

Een deel van de opgenomen patiënten dat positief is getest op het coronavirus is in de eerste plaats vanwege een andere oorzaak opgenomen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die in het ziekenhuis komen voor hun hart of met buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt dat ze toevallig positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of dóór corona zijn opgenomen. (ANP)