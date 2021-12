Laagste aantal coronapatiënten op IC’s sinds eind november

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares in de Nederlandse ziekenhuizen is maandag met acht gedaald tot 533. Dat is het laagste aantal sinds 26 november, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de ziekenhuizen liggen nu in totaal 1997 coronapatiënten, veertien meer dan zondag. Het is nu wel de derde dag op rij dat er minder dan 2000 mensen zijn opgenomen. Op de verpleegafdelingen nam het aantal covidpatiënten afgelopen etmaal toe met 22 tot 1464.

Impact Omikron

In de afgelopen 24 uur zijn er 28 nieuwe patiënten met corona opgenomen op de IC’s. Op de verpleegafdelingen werden 126 nieuwe covidpatiënten binnengebracht.

Het LCPS wijst erop dat de bezetting van coronapatiënten op de IC’s en verpleegafdelingen afgelopen week is gedaald. “Ook de instroom van covidpatiënten is aan het dalen. We volgen de impact van de omikronvariant op de besmettingscijfers nauwgezet. De effecten hiervan op de ziekenhuiscijfers zijn nog onduidelijk, maar de verwachting is dat de instroom van nieuwe patiënten in januari hierdoor weer zal stijgen”, stelt de ziekenhuisorganisatie in een toelichting.

Patiëntspreiding

Om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te spreiden, kunnen coronapatiënten over verschillende regio’s worden verdeeld. Ook werden er afgelopen tijd om die reden patiënten naar ziekenhuizen in Duitsland gebracht. Zondag werden twee mensen naar een andere regio in Nederland verplaatst. In de Duitse ziekenhuizen liggen momenteel nog zeventien Nederlandse coronapatiënten. (ANP)