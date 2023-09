‘Laat gemeenten en zorgverzekeraars sturen op eerstelijns wijkcentra’

Betere afstemming tussen zorg en het sociale domein. Het is een van de speerpunten van het IZA. Terecht, vindt Bouwmans, die in zijn herziene uitgave van het boek ‘Het zorgstelsel ontrafeld’ enkele hoofdstukken aan het IZA besteedt. Maar gemeenten en zorgverzekeraars gaan elkaar niet vanzelf vinden, waarschuwt Bouwmans. “Het zijn twee heel verschillende werelden. Ze verschillen in politieke aansturing, financiering en cultuur. De politiek doet er goed aan de samenwerking minder vrijblijvend te maken.”

Eerstelijnszorg beter organiseren

Om de grootste uitdaging in de zorg, de schaarste aan personeel, tegemoet te treden, zou de zorg in de uitvoering veel beter georganiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld in de eerstelijns gezondheidszorg. Kenmerkend is het grote aantal kleine zorgverleners, voor wie regionale samenwerking geen prioriteit heeft. “Het zijn eigenlijk allemaal kleine winkeltjes, die vasthouden aan hun eigen taken. Als je samenwerking en samenhang in de regio wil, is dat niet handig. Als je wilt dat ziekenhuizen zorg overdragen aan de eerstelijnszorg, dan moet je die veel doelmatiger organiseren.”

Begin september verschijnt de herziene uitgave van het boek ‘Het zorgstelsel ontrafeld’ van Martien Bouwmans.

Herkenbaar eerstelijns wijkcentrum

Gemeenten en zorgverzekeraars zouden samen moeten sturen op de zorginfrastructuur van wijken, vindt Bouwmans. Die taak zou wettelijk verankerd moeten worden. “Als je burgers vraagt wat ze willen, dan is dat een herkenbaar zorgcentrum in de wijk. Dat is heel anders dan het nu is.”

Merwede Kanaalzone in Utrecht

Als voorbeeld zoomt Bouwmans in op de nieuwe wijk Merwede Kanaalzone in Utrecht. “De gemeente heeft daar alles geregeld, maar niet de zorginfrastructuur. Waarom stelt de gemeente geen eisen aan zorgverleners? ‘Dit is waar er behoefte aan is in deze wijk. Zorgverleners, u kunt zich in dat gebouw vestigen.’ Als je een klein cafeetje wil starten, moet je aan allerlei verplichtingen voldoen. Maar zorgverleners kunnen gewoon overal een eigen praktijk starten, ook al is daar geen behoefte aan. Dat is ondoelmatig.”

Gemeenten en zorgverzekeraars

Gemeenten hebben ook, anders dan zorgverzekeraars, de democratische legitimeteit om te sturen. “Als de gemeenten zegt dat er een gezondheidscentrum moet komen dat is afgestemd op de lokale zorgbehoefte, dan moet ik nog huisartsen tegenkomen die daar tegenin gaan.”

Zeggenschap voor zorgverleners

Als zorgverleners het recht op vrije vestiging opgeven, krijgen ze daar wel wat voor terug, als het aan Bouwmans ligt. Hij zoekt de oplossing in een populatiebekostiging voor huisartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners. “Geef zorgverleners een budget op basis van de zorgzwaarte van hun populatie. En geef ze de vrijheid om dat naar eigen inzicht te besteden. Dan zijn ze af van de tien minuten consulten. Je zult ook zien dat ze gaan inzetten op preventie, want dan houden ze meer geld over. Ze krijgen dus meer zeggenschap over hun werk.”