Laboratoria kampen nu al met tekorten testcapaciteit corona

Het Nederlandse testbeleid voor coronapatiënten dreigt al dit najaar onuitvoerbaar te worden. Nu al zijn er tekorten aan middelen in laboratoria die de tests moeten analyseren. Dat meldt de Volkskrant.

Betrokkenen vrezen dat die zullen oplopen en dat alternatieven niet op tijd gereed zijn. Het ministerie van VWS en de GGD’s verwachten dat wachttijden verder zullen oplopen.

De laboratoria maken gebruik van verschillende apparaten om de monsters van tests, die onder andere de GGD afneemt, te kunnen analyseren. Daarvoor zijn middelen nodig die de internationale fabrikanten van de apparaten moeten leveren, zoals testvloeistoffen en plastic buisjes. Aan die middelen is nu al een tekort, terwijl de testcapaciteit dit najaar nog minimaal moet worden verdubbeld, naar in totaal 70.000 tests per dag. (ANP)