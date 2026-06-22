Pluryn trekt boetekleed aan na reeks incidenten

“Ik vind het heel erg als mensen hier nadeel van hebben ondervonden en vinden”, zegt bestuurder Eddy van Doorn. “Tegen al onze (oud-) medewerkers, bewoners en hun familie en naasten wil ik zeggen: het spijt ons. De veranderingen hebben tijd nodig, we zijn op de goede weg en we zijn nog niet waar we moeten zijn.”

Hoge risico’s

De Gelderlander concludeert na gesprekken met in totaal 39 (oud-)medewerkers en naasten van bewoners dat op twee locaties zowel bewoners als medewerkers onnodig hoge risico’s lopen. Het gaat om groepen van Kemnade Werkenrode in Groesbeek en om De Winckelsteegh in Nijmegen. Op beide locaties begoten de bewoners tot de zwaarste doelgroep.

In de afgelopen vijf jaar stierven meerdere bewoners. Zo werd een bewoner na een fixatie overgelaten aan zijn lot en een ander stierf na een te hete douche. Waarom de temperatuurbegrenzer niet werkte, was niet duidelijk. Ook hebben bewoners allerlei zware misdrijven gepleegd. Medewerkers zouden niet zijn toegerust om de bewoners te goed te begeleiden.

Zware periode

“Wij komen uit een zware periode”, zegt Van Doorn. “In de afgelopen tijd hebben wij ervoor gezorgd dat onze organisatie weer financieel gezond is. Wij werken er daarnaast hard aan om de verbinding tussen onze managers en medewerkers te versterken en de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.”

“Ik erken dat het ons in de afgelopen jaren niet altijd is gelukt om aan onze medewerkers de juiste omstandigheden te bieden die zij nodig hebben om onze bewoners de liefdevolle aandacht en zorg te kunnen geven die zij verdienen.”

De organisatie geeft aan nog steeds moeite te hebben om vast personeel aan te trekken en dat de doorstroom hoog is. “Wij herkennen hierbij de zorgen dat dit alles kan leiden tot een toenemend gevoel van onveiligheid en een grotere kans op agressie en incidenten.” Maar Pluryn benadrukt ook dit niet direct te kunnen oplossen.

“Wij beseffen dat de (oud-)medewerkers en naasten die met De Gelderlander hebben gesproken zich door ons niet gehoord hebben gevoeld. Dit is voor ons een ernstig signaal. Het raakt aan wie wij als organisatie juist willen zijn: een plek waar je je veilig en gesteund voelt, waar ruimte is voor dialoog en kritische signalen en waar we iedere dag met elkaar werken aan verbetering. Wij hebben hierin duidelijk nog iets te doen. Wij nodigen hen en ook andere (oud-)medewerkers en naasten uit om hun zorgen en klachten met ons te delen. Dat mag ook in een gesprek, onze deur staat open.”