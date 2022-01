Labs bereiken maximale testcapaciteit

De explosieve groei in testvragen zorgt ervoor dat voor maandag de maximale labcapaciteit van 150.000 PCR-testenafnames wordt bereikt. Door een limiet in laboratoriumcapaciteit kunnen de GGD’en niet verder opschalen. Dat laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten . Later deze week gaan commerciële testaanbieders ook testen afnemen.

Afgelopen week hebben de GGD’en ruim 950.000 coronatesten afgenomen. Dat is een nieuw weekrecord. Het landelijke testafsprakennummer 0800-1202 is opgeschaald om per dag 200.000 testafspraken in te kunnen plannen. De testvraag is echter zo hoog dat het veel tijd kost om een geschikte tijd en plek te vinden.

Uitbreiding callcenter

Op dit moment werken er 5.300 mensen in het callcenter voor het inplannen van testafspraken. Ook na sluitingstijd wordt iedereen die op dat moment nog in de wacht staat te woord gestaan. Verder worden testuitslagen in de avonduren langer doorgebeld. De komende week groeit het aantal callcentermedewerkers naar 7.000 om mensen sneller aan een afspraak te helpen voor zover de labcapaciteit dat toelaat.

Naar verwachting verzorgen de testaanbieders van SON eind deze week de testafspraken die boven de 150.000 testafnames uitkomen. De testaanbieders van SON nemen door het RIVM gevalideerde antigeentesten af, welke niet afhankelijk zijn van labcapaciteit.

Ongekende drukte

Tot die tijd kan het mogelijk iets langer duren voordat mensen een testafspraak hebben of dat ze verder moeten reizen voor een test.

“Het is goed om te zien dat zoveel mensen zich willen laten testen. We vragen begrip en geduld als mensen moeilijk een afspraak kunnen maken. De omikronvariant zorgt voor enorm veel besmettingen en de testbehoefte is ongekend hoog. Rond 11.00 uur vanochtend is het afsprakennummer als 390.000 keer gebeld. Vorige week op datzelfde tijdstip stond de teller op 80.000”, aldus een woordvoerder van GGD GHOR Nederland.