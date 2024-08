Landelijke storing in alarmeringssysteem hulpdiensten

Noodnummer 112 is wel gewoon bereikbaar, meldt de Veiligheidsregio Utrecht op X.

Meldkamer

Ook het nummer 0900-0904 van de brandweer, voor zaken die geen spoed hebben, is nog bereikbaar. De storing heeft met name invloed op de werkwijze in de meldkamer, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Volgens haar is de storing al uren gaande.

“Het is een landelijke storing. In principe hebben alle hulpdiensten in Nederland hier last van. Gelukkig hebben we noodscenario’s waar we op terugvallen. Het gebeurt wel vaker, alleen niet vaker zo lang als nu”, zegt ze. De problemen zouden al sinds dinsdagavond 22.30 uur spelen.

Storing DigiD

Ook DigiD kampt met een storing. Het is niet duidelijk of die dezelfde oorzaak heeft. Mensen kunnen hierdoor vaak niet online een afspraak maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus. GGD GHOR Nederland zegt dat dit vooral gebeurt bij mensen die via de mobiele telefoon proberen in te loggen. (ANP)