Langdurige zorg krijgt er nog 245 miljoen euro bij in 2023

Minister Helder trekt dit jaar nog 245 miljoen euro uit voor de langdurige zorg. Hiervan is 125 miljoen een sigaar uit eigen doos maar 120 miljoen is structureel opgehoogd door het kabinet.

Dat staat in de Definitieve kaderbrief Wlz 2024.

Wlz 2023

In juli liet de NZa aan VWS weten dat het bestaande budget van 33,1 miljard euro voor 2023 niet toereikend zou zijn. Oorzaak hiervan is de blijvende, sterke stijging van cliënten met een indicatie voor ggz-wonen. De NZa voorzag daardoor een tekort tussen de 103 en 388 miljoen euro in de Wlz. De zorgautoriteit suggereerde om tenminste de resterende 125 miljoen euro aan herverdelingsmiddelen vrij te maken. Dat is het bedrag dat vorig jaar is achtergehouden vanwege onzekerheid over de groeiruimte.

Nog niet in de tarieven

Na overleg met de zorgkantoren heeft de NZa geconcludeerd dat een bedrag van 30 miljoen euro voor het regionaal stimuleringsbudget Wlz en 40 miljoen voor de regiobudgetten scheiden wonen en zorg dat was gebudgetteerd voor 2022 nog niet door zorgkantoren was verwerkt in de tarieven voor 2023. Per 2024 zullen de zorgkantoren deze bedragen wel opnemen in de tarieven.

Helder houdt het gemiddelde van schattingen door de NZa aan en gaat uit van een verwacht tekort van 245 miljoen euro op de Wlz in 2023. Ze volgt het advies van de NZa op en maakt de resterende 125 miljoen euro aan herverdelingsmiddelen vrij. Daarbij komt een structurele verhoging van het Wlz-kader van 120 miljoen euro.

Wlz 2024

Volgend jaar is er 36,280 miljard euro beschikbaar voor de hele langdurige zorg. Helder reserveert 30 procent van de groeiruimte, dat is 310 miljoen euro, als “herverdelingsmiddel” vanwege onzekerheid over de groeiruimte. Dit budget komt indien nodig in 2024 vrij. Totaal budget voor 2024 is 35,970 miljard euro.

Normatieve huisvestingscomponent

De verlaging van de normatieve huisvestingscomponent gaat wel door, dit leidt tot een verwachte bezuiniging van 217 miljoen euro. Maar omdat Helder heeft besloten dat ook duurzaamheid deel gaat uitmaken van de nhc, wordt deze structureel opgehoogd met 100 miljoen euro. Blijft over 117 miljoen euro bezuiniging. Daarnaast moet valpreventie 30 miljoen gaan besparen en scheiden wonen en zorg 46 miljoen euro. Het totale bedrag van 193 miljoen euro is verwerkt in het budget voor 2024.

Toegang tot Wlz beperken

De NZa stelt dat aanpassingen in de aanspraak op zorg nodig zijn en wetswijzigingen om via zorginkoop te sturen op extramurale zorg. Ook moeten de toegangscriteria tot de Wlz-zorg “nader onderzocht”. Dit alles dus om cliënten langer thuis te laten blijven.