LangeLand en Haga samen verder, Reinier de Graaf stapt uit fusie

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft stapt uit de Reinier Haga Groep (RHG). Dat betekent dat het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer samen verdergaan. Haga en Reinier de Graaf stoppen een fors bedrag in het financieel zwakke LangeLand om het voortbestaan te garanderen.

Dat heeft het bestuur van RHG besloten. De drie ziekenhuizen blijven wel samenwerken in het Reinier Haga Orthopedisch Centrum in Zoetermeer, het Hartcentrum in Den Haag en het Prostaatkankercentrum in Delft.

Begin vorig jaar zei bestuursvoorzitter Martin van Rijn van RHG op Skipr dat de fusie niet werkte: “De samenwerking tussen de drie ziekenhuizen verliep met bloed, zweet en tranen. Op een gegeven moment moet je je afvragen: wil iedereen het wel, ziet iedereen de voordelen?” Van Rijn besloot om te defuseren. Dit proces duurt vooral zo lang vanwege de financiële situatie bij LangeLand.

Voortbestaan veiliggesteld

De raad van bestuur van RHG zegt dat hiermee het voortbestaan van LangeLand voor de “lange termijn is veiliggesteld”. Een deel van de geldinjectie – het exacte bedrag moet nog worden vastgesteld – wordt geïnvesteerd in noodzakelijke nieuwbouw van LangeLand. Het ziekenhuis in Zoetermeer gaat 24/7 basiszorg doen. Het zorgaanbod van het Reinier de Graaf Ziekenhuis blijft onveranderd.

Het besluit wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de ziekenhuizen. De voorwaarden voor financiering en organisatie moeten ook nog worden uitgewerkt. Het streven is om eind dit jaar te komen tot een definitieve besluitvorming.