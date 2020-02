Reinier Haga Groep zet streep door fusie drie ziekenhuizen

De fusie tussen het HagaZiekenhuis in Den Haag, Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer is mislukt. Twee maanden nadat werd besloten om de juridische fusie te stoppen, wordt ook de bestuurlijke fusie teruggedraaid. De drie ziekenhuizen worden binnenkort weer zelfstandig.

Dat zegt voorzitter Martin van Rijn van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep in Zorgvisie: “De samenwerking tussen de drie ziekenhuizen verliep met bloed, zweet en tranen. Op een gegeven moment moet je je afvragen: wil iedereen het wel, ziet iedereen de voordelen?”

Goede dingen

Zeven jaar na de fusie concludeert Van Rijn dat er te weinig is gerealiseerd. De ziekenhuizen hebben samen een prostaatkankercentrum gebouwd en komende zomer gaat het Orthopedisch Centrum in Zoetermeer open. “Dus er zijn goede dingen gebeurd”, zegt Van Rijn: “Maar het is wel zo dat er meer gerealiseerd had kunnen worden. Dat is misschien ook wel een teken aan de wand.”

Toekomstplan LangeLand

De formele ontbinding van de Reinier Haga Groep laat nog maanden op zich wachten. Die tijd is nodig voor een toekomstplan voor het LangeLand Ziekenhuis. Dat is financieel zwak, heeft een negatief eigen vermogen en een hoge schuld. Van Rijn: “Ik voel een grote verantwoordelijkheid om voor het LangeLand een duurzame toekomst te realiseren.”

De drie ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep hebben in totaal 8400 medewerkers.

