Leiden, Amsterdam en Utrecht concentreren kinderhartchirurgie

De kinderhartchirurgie-teams van CAHAL (Leiden en Amsterdam) en UMC Utrecht gaan fuseren. Ze gaan werken als één team op twee locaties, namelijk in Leiden en Utrecht. De medisch specialisten en andere zorgverleners gaan reizen, niet de patiënten.

De umc’s van Amsterdam, Utrecht en Leiden concentreren hun kennis en kunde over kinderhartchirurgie en hartkatheterisatie in één cluster. Daarmee behouden de umc’s naar eigen zeggen kostbare kinder-IC capaciteit en aanpalende zorg, zoals voor kinderen met kanker. Ze stellen dat het besluit aansluit bij het advies van de NZa om twee clusters te maken voor de academische kinderhartzorg.

Concentratie kinderhartchirurgie

De kinderhartchirurgische teams uit Utrecht en Leiden/Amsterdam (CAHAL, Centrum Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden) werken vanaf het eerste kwartaal in 2024 vanuit één team op twee locaties. Professionals krijgen een vaste thuisbasis en worden op basis van expertise en beschikbaarheid ingezet op de locaties. Het team zal voor diagnostiek en behandeling werken volgens uniform beleid, richtlijnen en protocollen. Die gaan ze continu doorontwikkelen en bewaken. De umc’s willen zo ervaring, expertise, infrastructuur en geïntegreerde zorgpaden behouden.

Voordelen concentratie van kinderhartzorg

Volgens de umc’s heeft hun plan diverse voordelen. Door de concentratie van zeldzame ingrepen op één locatie, zoals de Norwood-operatie (Utrecht) en de Nikaidoh-operatie (Leiden), kunnen unieke expertises en opleidingsmogelijkheden voor de zorg behouden blijven. Langdurige relaties en levensloopprogramma’s met patiënten blijven intact en kunnen bovendien tot verdere synergie leiden. Alle bestaande zorg blijft voor patiënten behouden op voor hen vertrouwde locaties.

Overdracht kennis

De krachtenbundeling heeft nog andere voordelen. Er ontstaat een systeem waar senior-professionals op continue basis kennis overdragen, waardoor medewerkers een kwalitatief goede opleiding krijgen. Ook is het niet meer nodig om niet-uitvoerbare compenserende maatregelen te nemen.

Bestuurders

Margriet Schneider (raad van bestuur UMC Utrecht), Douwe Biesma, (raad van bestuur LUMC) en Hans van Goudoever (raad van bestuur Amsterdam UMC) zien grote voordelen van deze samenwerking voor met name hun patiënten: “Deze samenwerking kan als voorbeeld dienen voor de inrichting van kinderhartchirurgie en voor hoogcomplexe, laagfrequente (academische) zorg in het algemeen. Met een cluster kinderhartzorg behouden we de toegankelijkheid van de kinderhartzorg.”

Kinderhartexperts

Arno Roest (kindercardioloog CAHAL), Dave Koolbergen (kinderhartchirurg CAHAL) en Bram van Wijk (kinderhartchirurg UMC Utrecht): “Wij gaan met veel plezier constructief aan de slag om als één team dit in goede sfeer neer te zetten. Hiermee willen we de kinderhartzorg in Nederland naar een nog hoger niveau om zo meer kinderen te helpen.”

Samenwerking kindzorg

Door deze concentratie van kennis en expertise ontstaat volgens de umc’s een toekomstvaste samenwerking voor de hartzorg van kinderen in Nederland. De drie umc’s zien potentie voor een toekomstige verdere verbreding van de samenwerking op het gebied van hartzorg voor volwassenen en kindergeneeskunde.

Rechtszaak kinderhartchirurgie

De vraag is hoe het plan van de umc’s zich verhoudt tot het planningsbesluit dat minister Ernst Kuipers van VWS op 13 april 2023 nam. Kuipers heeft besloten dat de kinderhartchirurgie naar Rotterdam en Groningen gaat. Leiden en Utrecht moeten over twee jaar de deuren sluiten. Ze voeren daartegen een civiele procedure die op 30 november dient. Lees ook het interview op Zorgvisie met kindercardioloog Arno Roest (LUMC) en kinderhartchirurg Bram van Wijk (UMCU): Concentratie kinderhartchirurgie Utrecht en CAHAL is alternatief voor juridische strijd

