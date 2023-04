Kuipers: kinderhartchirurgie definitief naar Rotterdam en Groningen

Als de zorg in vier centra georganiseerd blijft, komt de continuïteit van zorg in het geding, schrijft Kuipers in een Kamerbrief. De minister verwacht dat concentratie naar twee locaties de kwaliteit van zorg zal verbeteren en de kans op vermijdbare sterfte en complicaties verder zal verminderen. Ook ziet hij in dit scenario een betere borging van de continuïteit van zorg. Naar eigen zeggen stelt hij ook het belang van patiënten hiermee voorop. Daarom blijft hij bij zijn voorgenomen besluit van 13 februari 2023.

Twee of drie hartcentra?

Umc’s en andere belanghebbenden konden de afgelopen weken hun zienswijze geven. Maar die hebben de minister niet op andere gedachten gebracht. Zo is er door diverse partijen op aangedrongen om niet naar twee maar naar drie centra te concentreren. Zo stelde de Nederlandse Vereniging van Thoraxchirurgen (NVT) dat er geen noodzaak is voor drie centra, omdat de volumenorm van 60 operaties helemaal geen veldnorm is. Daar denken de IGJ en minister Kuipers echter anders over. Hij herhaalt in de Kamerbrief het standpunt dat de concentratie naar twee locaties is gebaseerd op drie pijlers. Dat zijn: “een grotere overlevingskans, de grote druk op professionals en kwetsbaarheid in de continuïteit van zorg en het bieden van een structurele en robuuste oplossing”.

Evenwicht tussen Rotterdam en Groningen

Daarnaast is Kuipers niet bang dat er met concentratie naar twee hartcentra voor interventies een disbalans tussen Rotterdam en Groningen zal ontstaan. Diverse partijen hebben gewaarschuwd dat er een heel groot interventiecentrum aan de Maas in Rotterdam zal komen en een veel kleiner hartcentrum in het UMCG. Op basis van de reisafstanden verwacht de NZa een toename van het aantal patiënten in Rotterdam van circa 85 procent, tegen slechts 15 procent in Groningen. Dat valt te lezen in de Impactanalyse van de NZa. Kuipers rekent echter op een evenwichtige verdeling van de patiënten door andere “verwijsafspraken, shared care constructies en voorkeuren van de patiënt”.

Herinrichting academisch zorglandschap

De umc’s krijgen 2,5 jaar de tijd om het besluit uit te voeren. Daarna pas zal VWS de vergunningen intrekken. De Nederlandse federatie van universitaire medische centra (NFU) zal daarbij het voortouw nemen en een werkgroep instellen. Die moet ook kijken naar de “daaraan gerelateerde herinrichting van het academisch zorglandschap”. Kuipers gaat daarnaast ook zelf een adviescommissie van onafhankelijke en gezaghebbende deskundigen instellen. Die commissie ondersteunt de NFU en adviseert bij de herinrichting van het academisch zorglandschap.

Lees ook op Zorgvisie: IGJ en Kuipers houden vast aan 60 als veldnorm kinderhartchirurgie