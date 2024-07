Lelystad blijft aandringen op terugkeer acute verloskunde

De vraag is hoe reëel het is dat dit ook werkelijk gaat gebeuren, stelt Flevopost en afdeling verloskunde vraagt om een volledige Intensive Care, inclusief het benodigde personeel. Dat eerste kost veel geld, het tweede is er niet. Voor de lokale VVD-fractie was het reden om tegen het voorstel te stemmen.

Het voorstel kreeg desondanks een de meerderheid. De PVV zelf kreeg daarbij ook nog een opdracht mee: lobbyen bij de ‘eigen’ minister, nu de PVV in het kabinet zit en Fleur Agema minister van VWS is. Scarlett Zegstroo, het raadslid van de PVV die het voorstel indiende, beloofde dat te zullen doen, aldus Flevopost.