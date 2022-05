LHV: problemen huisartsenzorg vragen om stevig zorgakkoord

Een kleine 20 procent van de huisartsen denkt in 2037 nog steeds huisarts te zijn. Om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken, is een stevig akkoord, met concrete (nalevings)afspraken nodig. Dat stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet volgens VWS een antwoord geven op de maatschappelijke opgave: hoe goede toegankelijke zorg te blijven verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, met minder (meer) zorgverleners. De LHV maakt zich sterk om de druk op de huisarts en de uitdagingen steeds onder de aandacht te brengen.

Landelijke contracteringsafspraken

In het onderzoek naar het contracteringsproces van vorig jaar gaf een meerderheid van de huisartsen aan voorstander te zijn van landelijke afspraken mits die concreet genoeg waren om een verschil te maken in de praktijk. Veel huisartsen geven aan de effecten van het nu aflopende akkoord onvoldoende terug te zien. De druk op de zorg neemt alleen maar toe, evenals zorgen over personeel, huisvesting, werkdruk en de vervanging van de huisarts zelf bij vakantie of pensioen.

Mirjam van ’t Veld zei woensdag in het NOS Radio 1-journaal onder andere: “Er zijn keiharde afspraken nodig om te zorgen dat we de problemen in de zorg oplossen. Dat zullen we samen moeten doen.” Zij reageerde hier op een onderzoek van Onderzoekscollectief Spit dat woensdag werd gepubliceerd in de Groene Amsterdammer en dagblad Trouw, waarin een aantal huisartsen de problematiek beschrijven over werkdruk zoals zij die meemaken.