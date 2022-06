LHV: Weinig aandacht voor huisartsen in coronaplan

In de langetermijnstrategie voor de coronazorg is te weinig aandacht voor de samenhang met en de belasting van de huisartsenzorg, vindt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De brancheclub merkt op een gedegen analyse te zien in het rapport van dit expertteam voor de coronazorg dat vorige week vrijdag is gepubliceerd. Voorzitter Edwin Velzel adviseert onder andere meer centralisering en regie van de coronazorg. Hierin is vooral een rol weggelegd voor de ROAZ’en, vertelde hij tegen Zorgvisie. Maar in deze plannen is vooral aandacht voor de ziekenhuiszorg.

Hele zorgketen

“We hebben in de vorige coronagolven gezien dat er een nauwe samenhang is tussen de druk op de ziekenhuiszorg en die op de huisartsenzorg (en op de verpleeghuizen en andere sectoren)”, aldus de LHV. “We hebben er daarom als LHV op aangedrongen dat er in de plannen en in de voorstellen voor de governance bij een volgende crisis, meer oog moet zijn voor de hele zorgketen en de samenhang tussen de verschillende onderdelen in de zorg. ”