Lichamelijke oorzaak van vermoeidheid bij post-covid patiënten gevonden

“We zien veranderingen in de spieren bij deze patiënten”, zegt hoogleraar Inwendige geneeskunde Michèle van Vugt. “Door deze vondst kunnen we nu onderzoeken wat een goede behandeling is voor mensen met post-covid.” De resultaten van de studie zijn vandaag gepubliceerd in Nature Communications.

Spierweefsel

Bij de deelnemers, patiënten met post-covid en gezonde controledeelnemers, werd een fietstest afgenomen. De onderzoekers bekeken een week voor de fietstest en één dag na de test het bloed en spierweefsel. VU-bewegingswetenschapper Rob Wüst: “We zagen in het spierweefsel van de patiënten verschillende afwijkingen. Op celniveau zagen we dat de mitochondriën van de spier, ook wel de energiefabrieken van de cel, minder goed functioneren en dat ze minder energie produceren.”

Goede behandeling

Van Vugt: “De oorzaak van de vermoeidheid is dus echt biologisch. Spieren hebben energie nodig om te bewegen.” Sporten blijkt niet altijd goed voor patiënten met post-covid. Van Vugt waarschuwt daarbij: “Doordat klachten kunnen verergeren na fysieke inspanning, werken sommige klassieke vormen van revalidatie en fysiotherapie juist averechts voor het herstel van deze patiënten. Door deze vondst kunnen we nu onderzoeken wat een goede behandeling is voor mensen met post-covid.”

Post-covid-symptomen

Hoewel de meerderheid van de mensen die besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus binnen enkele weken herstelt, krijgt een kleine groep post-covid. Klachten bij patiënten met post-covid bestaan naast post-exertionele malaise (PEM) onder andere uit ernstige cognitieve problemen (hersenmist), vermoeidheid en inspanningsintolerantie.