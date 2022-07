Lichte stijging van aantal opgenomen coronapatiënten

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1125 mensen die het virus onder de leden hebben. Dat is het hoogste aantal sinds 20 april, zo’n drie maanden geleden.

In de afgelopen dag steeg het aantal opgenomen patiënten met corona met 18. Die stijging is vooral op verpleegafdelingen te zien. Daar liggen nu 1081 mensen die positief getest zijn op het coronavirus. Op de intensive cares worden 44 mensen behandeld bij wie het coronavirus is vastgesteld. Dat is vergelijkbaar met het niveau van de afgelopen week, hoewel het wel een toename is ten opzichte van de weken ervoor.

De cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maken geen onderscheid tussen mensen die vanwege hun coronabesmetting zijn opgenomen, en mensen die door een andere oorzaak in het ziekenhuis zijn beland en toevallig besmet bleken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dat onderscheid wel. Daaruit komt naar voren dat in de huidige coronagolf daadwerkelijk meer mensen vanwege hun coronaklachten in het ziekenhuis belanden. (ANP)