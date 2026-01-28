Limburgs onderzoek: patiënten en zorgmedewerkers willen hulp bij digitale zorg

Een uitgebreide nulmeting in de Mijnstreek wijst uit dat inwoners en zorgmedewerkers overwegend positief staan tegenover digitale zorg, maar wel specifieke behoeftes hebben wat betreft ondersteuning. Het onderzoek is een initiatief van HuisartsenOZL, Meditta, MeanderGroep Zuid-Limburg en ziekenhuis Zuyderland.

Ruim tweeduizend inwoners van Limburg, waaronder patiënten, cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals, deden in de zomer van 2025 mee aan het onderzoek. De resultaten wijzen uit dat de meeste mensen de meerwaarde van digitale zorg inzien. Zo noemen ze als voordelen inzicht in eigen medische gegevens (70 procent) en de mogelijkheid om zelf afspraken te maken (ruim 50 procent). Naast een positieve houding voldoen de meeste ondervraagden ook aan belangrijke randvoorwaarden zoals toegang tot internet en aanwezigheid van een tablet of smartphone.

Hulp

Tegelijkertijd blijkt er veel behoefte aan hulp om met digitale zorg om te gaan. Mensen met minder digitale vaardigheden willen graag persoonlijke begeleiding, meer digitaal vaardige mensen geven de voorkeur aan zaken als instructievideo’s en chatgesprekken.

Aansluiten bij behoeftes

De gezamenlijke Limburgse zorgorganisaties willen de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om aan te sluiten bij de praktische behoeften van inwoners en zorgmedewerkers. Die moeten leidend zijn in de verdere digitalisering van de zorg, zo vinden ze. Zo nemen ze mee dat cliënten in de thuiszorg gemiddeld minder digivaardig zijn en dus liever persoonlijke begeleiding willen, terwijl dat voor patiënten in het ziekenhuis en bij de huisarts anders ligt.

Zorgmedewerkers mijden digitale taken

Wat opvalt is dat ongeveer de helft van de zorgmedewerkers aangeeft wel eens digitale werkzaamheden te vermijden. Daaruit concluderen de samenwerkende zorgorganisaties dat passende begeleiding van zorgprofessionals ook hoog op de agenda moet komen. “Doel is dat iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of digitale vaardigheid, kan meedoen in een zorgsysteem dat steeds digitaler wordt”, schrijven de initiatiefnemers in een persbericht.