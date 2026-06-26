Limburgse ziekenhuizen willen samen AI-ready worden

Zuidelijke zorgorganisaties, verenigd in de Health AI & Data Alliantie Limburg, gaan gezamenlijk een zogeheten AI Readiness Scan uitvoeren. Die moet per ziekenhuis in kaart brengen wat nodig is om AI succesvol in te zetten en op te schalen en hoe de ziekenhuizen beter kunnen samenwerken.

Health AI & Data Alliantie Limburg en softwarebedrijf Pacmed onderzoeken gezamenlijk hoe klaar de organisaties zijn om AI in te zetten. De alliantie is een samenwerking tussen het Maastricht UMC+, Laurentius Ziekenhuis, Maastro, SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum, Zuyderland Medisch Centrum. De Brightlands Smart Services Campus, gericht op de praktische implementatie en borging van AI in de zorg, faciliteert de scan, die deze zomer afgerond moet zijn. Dat moet inzicht geven in onder meer de huidige strategie en governance, het IT- en datafundament, compliance en privacy, verandercapaciteit en draagvlak bij zorgverleners en bestuurders.

Toegankelijke zorg

Uiteindelijk willen de samenwerkende partijen tot een aanpak komen waarmee AI structureel bijdraagt aan toegankelijke zorg. De Limburgse ziekenhuizen willen inzicht krijgen in de huidige stand van zaken en wat ze van elkaar kunnen leren. Ze willen onder meer met AI slimmer omgaan met administratie, zorglogistiek en diagnostiek, zodat er meer tijd over blijft voor de patiënt.

AI begint bij mensen

De scan gaan zeker niet alleen over technologie. “Succesvolle inzet van AI begint bij mensen”, zegt Jordy Rijksen, manager Health AI bij de alliantie. “Alleen als zorgprofessionals en patiënten begrijpen wat AI doet, ermee kunnen werken en AI vertrouwen, maakt het echt een verschil. Met deze AI Readiness Scan brengen we in kaart waar ziekenhuizen staan en hoe ze AI gericht kunnen inzetten.”

Landelijk model

De alliantie is daarmee de eerste provinciebrede AI-samenwerking in de Nederlandse zorgsector. Doel is om toe te werken naar een AI-ondersteunde zorgsector. Ze willen een model ontwikkelen dat ook elders in Nederland toepasbaar is. Dat moet wildgroei en fragmentatie voorkomen.

“Veel van de energie en middelen die ziekenhuizen in AI investeren, leiden nog niet tot waarde in de praktijk,” zegt Wouter Kroese, CEO van Pacmed. “Wij helpen ziekenhuizen met laagdrempelige, schaalbare en bewezen stappen om hun AI-basis op orde te krijgen en te kiezen voor toepassingen die daadwerkelijk worden geïmplementeerd, gebruikt en tot impact leiden.”