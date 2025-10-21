Skipr

Thema: Beleid en management
LIVE Het Grote Zorgdebat

Bart Kiers

,

Vanaf 19.15 uur heb je toegang tot de stream. Om 19.30 uur gaat de uitzending live.

Het is de vijfde editie van Het Grote Zorgdebat.

Zes kandidaat-Kamerleden kruisen de degens over drie grote thema’s in de zorg:

  • Nederland gezond
  • Wachten op zorg
  • Werkplezier terug in de zorg

De deelnemende kandidaten zijn: Harmen Krul (CDA), Wieke Paulusma (D66), Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), Vicky Maeijer (PVV), Sarah Dobbe (SP) en Harry Bevers (VVD).

Na afloop van het debat leest u hier een verslag. Vanaf 24 oktober is het debat in zijn geheel terug te kijken. Volg Skipr voor het laatste nieuws rond de verkiezingen.

BSL Media & Learning is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. Het Grote Zorgdebat wordt georganiseerd door: Alzheimer Nederland, Artsenfederatie KNMG, De Nederlandse ggz, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD GHOR Nederland, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SBOH, SGF, UMCNL, V&VN, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland. En mede mogelijk gemaakt door: ActiZ, MIND en NIP.

