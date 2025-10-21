LIVE Het Grote Zorgdebat

Vanaf 19.15 uur heb je toegang tot de stream. Om 19.30 uur gaat de uitzending live.

Het is de vijfde editie van Het Grote Zorgdebat.

Zes kandidaat-Kamerleden kruisen de degens over drie grote thema’s in de zorg:

Nederland gezond

Wachten op zorg

Werkplezier terug in de zorg

De deelnemende kandidaten zijn: Harmen Krul (CDA), Wieke Paulusma (D66), Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), Vicky Maeijer (PVV), Sarah Dobbe (SP) en Harry Bevers (VVD).

Na afloop van het debat leest u hier een verslag. Vanaf 24 oktober is het debat in zijn geheel terug te kijken. Volg Skipr voor het laatste nieuws rond de verkiezingen.

BSL Media & Learning is mediapartner van Het Grote Zorgdebat. Het Grote Zorgdebat wordt georganiseerd door: Alzheimer Nederland, Artsenfederatie KNMG, De Nederlandse ggz, FBZ, Federatie Medisch Specialisten, GGD GHOR Nederland, KNMP, KNMT, KNOV, LAD, LHV, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, SBOH, SGF, UMCNL, V&VN, Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland. En mede mogelijk gemaakt door: ActiZ, MIND en NIP.