Het Grote Zorgdebat: alle politieke partijen willen meer preventie

GroenLinks-PvdA, CDA, D66, VVD, SP en de PVV willen allemaal meer preventie. Ook is er consensus over de noodzaak om de digitale gegevensuitwisseling echt te regelen. Wel zijn er grote verschillen in hoeveel geld partijen voor de zorg willen uittrekken en de rol van de overheid in het zorgstelsel.

v.l.n.r. Wieke Paulusma (D66), Harry Bevers (VVD), Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), Donatello Piras (debatleider), Suze van Kleef (presentator), Harmen Krul (CDA), Vicky Maeijer (PVV), Sarah Dobbe (SP)

Dat bleek bij de vijfde editie van het Grote Zorgdebat op 21 oktober in het Beatrixgebouw in Utrecht. In het verkiezingsdebat kruisten 6 politieke partijen de degens over drie thema’s. PVV, GroenLinks-PvdA, VVD, D66, CDA en SP discussieerden over ‘werken in de zorg’, ‘de wachtlijsten’ en ‘preventie’. Per thema was er een kort duel tussen twee Tweede Kamerleden, waarna ook de andere Kamerleden een duit in het zakje mochten doen.

Bezuinigen of minder meer?

De vraag over wel of niet bezuinigen op de zorg kwam in de het debat tussen SP en VVD over ‘werken in de zorg’ direct op tafel. “De zorg is geen kostenpost, maar waardevol. Voor de VVD is zorg een sluitstuk op de begroting. De VVD wil vooral bezuinigen en zelfs een eigen bijdrage in de jeugdzorg invoeren”, verweet SP-Kamerlid Sarah Dobbe de VVD. De SP denkt te kunnen besparen op zorg door de marktwerking af te schaffen. “De VVD bezuinigt niet. De zorg krijgt er elk jaar 10 miljard euro bij”, stelt VVD-Kamerlid Harry Bevers. Kortom, het is minder meer voor de zorg. De zorguitgaven kunnen niet blijven groeien en pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk, stelt Bevers.

Basispakket en ouderenzorg

Enkele opties van het Centraal Planbureau (CPB) om te bezuinigen op de zorg vertroebelen de discussie. Gezondheidseconomen hebben al laten weten dat de bezuiniging op de ouderenzorg via een benchmark achterhaald is. Bevriezing van de inhoud van het basispakket is ook niet realistisch. Wel kun je afspreken dat er niet meer geld naar het basispakket gaat. Dus als er een nieuw kostbaar medicijn tegen kanker inkomt, moet er iets anders uit. Dat heeft het CDA aangegeven bij het CPB, en D66 vindt dat bij nader inzien ook. “Wees daar dan eerlijk over”, zegt CDA-Kamerlid Harmen Krul tegen D66-Kamerlid Wieke Paulusma.

Bezuinigen op opleidingen

De PVV vindt bezuinigen op de zorg om de defensie-uitgaven te financieren onbestaanbaar. Vicky Maeijer zegt te willen investeren in zorgmedewerkers. Maar de partij heeft zelf haar plannen niet laten doorrekenen door het CPB, dus waar de dekking vandaan komt is voor de kiezer niet duidelijk. Gratis bier beloven? “Waarom heeft de PVV dan bezuinigd op zorgopleidingen, toen u in het kabinet aan de knoppen zat?”, wil Paulusma weten. GroenLinks-PvdA wil investeren in de zorg en alleen samen met zorgprofessionals kijken hoe het slimmer georganiseerd kan worden.

Digitale gegevensuitwisseling

Niet geld, maar het tekort aan mensen is het grote probleem in de zorg, stelt Paulusma. “De kunst is om ze te behouden.” “We moeten het doen met de mensen die er zijn”, zegt Krul. “Er komen niet meer mensen in de zorg werken en we moeten ze ook niet wegtrekken uit het onderwijs of defensie.” Alle partijen willen zorgprofessionals meer autonomie geven. Onverwacht vinden ze elkaar op de digitale gegevensuitwisseling, die de overheid eindelijk mogelijk moet maken. Die kan de regeldruk voor zorgprofessionals verminderen, waardoor ze meer tijd hebben voor zorg.

Sleutelen aan het zorgstelsel

Niet alleen de SP, ook enkele middenpartijen willen echt sleutelen aan het zorgstelsel. Ook het CDA en GroenLinks-PvdA willen minder markt in de zorg. Het CDA wil bijvoorbeeld ziekenhuizen beschermen tegen oneerlijke concurrentie van private klinieken.

Preventie

Een grotere rol voor de overheid komt ook terug bij de inzet op preventie. Zorgzame buurten, een kansrijke start op school en een effectieve schuldenaanpak. “We moeten radicaal investeren in preventie, anders worden de wachtlijsten alleen maar langer”, zegt Paulusma (D66). Vicky Maeijer (PVV) hamert op bestaanszekerheid. Daarom wil de PVV het eigen risico en de btw op voedsel afschaffen.

Suikertaks

Een grotere rol voor de overheid om gezond gedrag te bevorderen, ziet Maeijer niet zitten. Een bewezen effectieve maatregel als een suikertaks, zoals GroenLinks-PvdA wil, vindt ze betutteling. Krul is “helemaal klaar” met die kwalificatie. Hij wil een einde maken aan de ongebreidelde vrijheid van de commerciële voedingsindustrie om via reclames ongezonde keuzes te stimuleren. “Waarom geen algeheel rookverbod?”

Gezondheidsdoelen

Krul wil een stelseldiscussie niet uit de weg gaan. Dat is nu ingericht op het genezen van ziekte. Voorkomen is beter. “Het zorgstelsel moet inzet op preventie lonend maken voor zorgverzekeraars.” D66 wil gezondheidsdoelen wettelijk verankeren, want alleen dan wordt preventie voor de overheid net zo belangrijk als de economie.

Vanaf 24 oktober is het debat in zijn geheel terug te kijken. De deelnemende kandidaten zijn: Harmen Krul (CDA), Wieke Paulusma (D66), Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), Vicky Maeijer (PVV), Sarah Dobbe (SP) en Harry Bevers (VVD).

