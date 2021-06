Loket voor misstanden rond inkoop beschermingsmiddelen

Van Ark vindt het belangrijk dat bijvoorbeeld medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid ergens terechtkunnen met signalen van misstanden. “Alle informatie kan immers helpen om tot een volledig beeld te komen”, aldus de bewindsvrouw. Zij zegt de ophef die ontstaan is over de omstreden mondkapjesdeal met opiniemaker Sywert van Lienden “volkomen” te begrijpen.

Eerste resultaten voor zomerreces

Met de aankoop van mondkapjes voor zorginstellingen via Relief Goods Alliance, het bedrijfje van Van Lienden, was een bedrag van ruim 100 miljoen euro gemoeid. Daar hield de binnen het CDA actieve ondernemer samen met zijn compagnons zo’n 20 miljoen euro aan over, terwijl hij steeds gezegd had er niets aan te verdienen.

Van Ark gaat een externe partij vragen onderzoek te doen. Daarbij wordt gekeken naar de deal met Van Lienden, maar ook breder naar de manier waarop tijdens de coronacrisis de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen is aangepakt. De minister wil de eerste onderzoeksresultaten al voor het zomerreces naar de Tweede Kamer sturen.

Onderzoek naar overeenkomst met andere partij

Naar de deal met Van Lienden loopt al een onderzoek door een forensisch accountant. Ook een tweede overeenkomst met een niet nader genoemde partij wordt nageplozen. Nadere details, bijvoorbeeld over de omvang van deze deal, geeft Van Ark niet. Evenmin wordt duidelijk waarom ook naar dit geval onderzoek wordt gedaan. (ANP)